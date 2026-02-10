Aydın'da motosiklet sürücüsünün can verdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

- Aydın'da Seyit Aydoğdu'nun kullandığı motosiklet, bir tıra çarparak kazada can verdi.
- Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı ve tır sürücüsü serbest bırakıldı.
- Görüntülerde, kamyon sola dönerken motosikletin altına girdiği anlar görüldü.
Aydın'ın Karpuzlu ilçesi Tekeler Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde Seyit Aydoğdu'nun kullandığı plakasız motosiklet, Ş.Ç. idaresindeki tıra çarptı.
Kazada ağır yaralanan Aydoğdu, kaldırıldığı Karpuzlu Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan tır sürücüsü ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan, kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.
Görüntülerde kamyonun sola dönüş yaptığı sırada Aydoğdu'nun motosikletiyle altına girdiği anlar yer aldı.