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"Bağcılar'da ramazan paylaşınca güzel" sloganı Bağcılar Belediyesi binasının dışında yer alırken binanın zemin katında da "Hayırlı ramazanlar" ışıklandırmaları yer aldı.

Hem bina içi hem de dışındaki dekorasyonlarla ramazan coşkusu tüm ilçeyi sardı.

Özellikle akşam saatlerinde ışıklandırılan süslemeler ramazan ayının birlik ve beraberlik mesajını simgeliyor.

"RAMAZANIN HUZURUNU VE COŞKUSUNU HEP BİRLİKTE PAYLAŞALIM"

Ramazanın dayanışmanın ve manevi huzurun en güzel şekilde yaşandığı bir ay olduğunu söyleyen Bağcılar Belediye Yasin Yıldız, "Biz de önce mesai arkadaşlarımızın, sonra belediyemize gelen kıymetli komşularımızın ve önünden geçen her vatandaşımızın bu manevi iklimi derinden hissetmesini istedik. Bu sebeple belediyemizi ışıklarla donattık, ilçemizin dört bir yanında bu ruhu yaşatmaya gayret ettik. Caddelerimizi ve meydanlarımızı ramazanın simgeleriyle hilallerle ve yıldızlarla süsledik. Diliyoruz ki bu süslemeler sadece gözleri değil, gönülleri de aydınlatsın. Ramazanın huzurunu ve coşkusunu hep birlikte paylaşalım" ifadelerini kullandı.