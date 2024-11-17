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İHA

İstanbul Bağcılar'da saat 21.30 sıralarında Bağcılar Demirkapı Mahallesi 1716 Sokak’ta, yaklaşık 20 kişilik maskeli bir grup, yolu çöp konteyneri ile kapatıp izinsiz gösteri yaptı.

SALDIRGANLAR KAÇTI

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekibinin aracına şüpheliler taş attı. Aracın camı kırılırken, saldırganlar ara sokaklara kaçarak uzaklaştı.

Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin, saldırganları yakalamak için çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.