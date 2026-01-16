2026 ÖGG sınav takvimi: Özel Güvenlik Görevlisi sınavı ne zaman, hangi tarihte?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Özel Güvenlik Görevlisi olmak isteyen binlerce aday için beklenen açıklama geldi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen sınav takvimi belli oldu.

026 yılı sınav takvimine göre, ÖGG sınavları yıl içinde toplam 6 kez gerçekleştirilecek.

Temel ve yenileme eğitimi kapsamındaki sınavlara hazırlanan adaylar, sınav tarihleri ve başvuru süreçlerine ilişkin detayları merak ediyor.

Peki, 2026 Özel Güvenlik Görevlisi sınavı ne zaman yapılacak?

ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

EGM takvimine göre, 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi ÖGG sınavı 22 Şubat 2026 Pazar günü ülke genelinde eş zamanlı olarak uygulanacak.

Adaylar, sınav tarihiyle birlikte başvuru süreçleri, sınav giriş belgeleri ve sonuç takvimine ilişkin duyuruları EGM’nin resmi kanalları üzerinden takip edebilecek.

ÖGG SINAV TAKVİMİ 2026

Özel Güvenlik 120. Temel Eğitim Ve 96. Yenileme Eğitimi Sınavı 3 Mayıs 2026 Pazar

Özel Güvenlik 121. Temel Eğitim Ve 97. Yenileme Eğitimi Sınavı 5 Temmuz 2026 Pazar

Özel Güvenlik 122. Temel Eğitim Ve 98. Yenileme Eğitimi Sınavı 29 Ağustos 2026 Cumartesi

Özel Güvenlik 123. Temel Eğitim Ve 99. Yenileme Eğitimi Sınavı 24 Ekim 2026 Cumartesi

Özel Güvenlik 124. Temel Eğitim Ve 100. Yenileme Eğitimi Sınavı 27 Aralık 2026 Pazar