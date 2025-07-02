Bakan Yerlikaya: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden 42 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Saraçhane’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret eden ve güvenlik güçlerine direnen 42 kişinin gözaltına alındığını, haklarında adli işlem başlatıldığını duyurdu.

"KİMSE ÖZGÜRLÜK MASKESİYLE NEFRET VE TAHRİK ZEHRİNİ SOKAKLARA TAŞIYAMAZ"

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bu akşam Saraçhane'de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edip güvenlik güçlerimize mukavemet gösteren 42 şahıs yakalanmış ve haklarında adli işlemler başlatılmıştır. Hiç kimse ülkemizde sokakları, meydanları, milletin iradesine saldırı alanına çeviremez. Kimse özgürlük maskesiyle nefret ve tahrik zehrini sokaklara taşıyamaz. Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret eden bu zihniyeti şiddetle kınıyorum."