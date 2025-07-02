CHP'nin Saraçhane mitinginde, polise taşlı saldırı

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Saraçhane'de, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) düzenlediği mitingin ardından polis ile göstericiler arasında gerginlik yaşandı.

Miting, Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında tutuklanmasının 100. gününde, 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor 100. Gün Mitingi' adı altında gerçekleştirildi.

POLİSE TAŞLA, MEŞALEYLE SALDIRDILAR

Mitingin sona ermesinin ardından bazı göstericilerin Saraçhane Parkı'ndan Bozdoğan Kemeri'ne doğru yürümek istemesi üzerine polis ekipleri, grubu dağılmaları yönünde uyardı.

Ancak, uyarılara uymayan bazı göstericilerin polise su şişesi, taş, meşale ve diğer yabancı maddeler attığı bildirildi.

Bunun üzerine polis, gruba müdahale etti.

42 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Müdahale sırasında arbede yaşanırken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, 42 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında polise mukavemet gösteren ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen kişiler de bulunuyor.

"KİMSE ÖZGÜRLÜK MASKESİYLE NEFRETİ SOKAKLARA TAŞIYAMAZ"

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hiç kimse ülkemizde sokakları, meydanları, milletin iradesine saldırı alanına çeviremez. Kimse özgürlük maskesiyle nefret ve tahrik zehrini sokaklara taşıyamaz. Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret eden bu zihniyeti şiddetle kınıyorum." dedi.