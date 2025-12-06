Bakanlık bu ürünlerin satışını durdu: Evinde olan baksın! Ticaret Bakanlığı, iki ayrı üründe ciddi güvenlik riskleri tespit ederek satışlarını yasakladı. Tehlikeli bulunan ürünler piyasadan toplatılıyor.

Göster Hızlı Özet Ticaret Bakanlığı, güvenlik riskleri nedeniyle iki ürünün satışını yasakladı.

Casper marka zıp zıp top boğulma riski, Logon Colorful kalem kutusu ise kimyasal içeriği nedeniyle tehlikeli bulundu.

Ticaret Bakanlığı, halkın sağlığını tehdit eden ürünlere yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Yapılan piyasa gözetimi çalışmalarında iki ayrı üründe ciddi güvenlik riskleri tespit edildi. Söz konusu ürünlerin satışları durduruldu ve piyasada mevcut olanların toplatılmasına karar verildi. KİMYASAL RİSKİ BULUNUYOR Bakanlığın yayımladığı listede Casper marka zıp zıp top yer aldı. Ürünün boğulma riski taşıdığı tespit edildi. Ayrıca Logon Colorful marka kalem kutusunda limitin üzerinde kimyasal tespit edildi. Tüketicilerin bu ürünlere dikkat etmesi büyük önem taşıyor. İşte satışı yasaklanan ürünlerin bilgileri:

