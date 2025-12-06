Uşak'ta otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İzmir-Uşak karayolu Huzur Park yakınlarında, İzmir istikametinden kent merkezine doğru ilerleyen Ümit Güneş (25) yönetimindeki 65 EV 148 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

TAKLA ATAN ARAÇTA CAN PAZARI: 2 KİŞİ ÖLDÜ

Çarpmanın etkisiyle yan yola geçen araç, ardından şarampole devrilerek takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrolde yolcu konumundaki Musa Köse'nin (29) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ağır yaralanan sürücü Ümit Güneş ile araçtaki A.K. (25) 112 Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Sürücü Güneş, kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, Köse'nin cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Öte yandan, kazada otomobil hurdaya döndü.