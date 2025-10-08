Bakanlık duyurdu: Ödemeler hesaplara yatıyor, kontrol edin

Yaşlılık ve engelli aylığı alanlara müjdeli haber Bakan Göktaş’tan geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ekim ayına ait aylıkların hesaplara yatırmaya başladıklarını duyurdu.

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, engelli ve yaşlı bireylerin bağımsız bir yaşam sürmesine destek olmayı amaçladıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Hizmetlerimizi insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüyoruz."

7,2 MİLYAR LİRA HESAPLARA YATIYOR

Ekim ayı için engelli ve yaşlılık aylıklarının hesaplara aktarılmaya başladıklarını dile getiren Bakan Göktaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu doğrultuda ekim ayı için yaklaşık 4 milyar lira yaşlı aylığı, yaklaşık 3,2 milyar lira engelli aylığı olmak üzere 7,2 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."