Çanakkale'de lastik botla sürüklenen 8 kaçak göçmen kurtarıldı

- Sahil Güvenlik ekipleri, Çanakkale Ayvacık açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen 8 kaçak göçmeni kurtardı.
- Göçmenler, yardım talebi üzerine gönderilen Sahil Güvenlik botu ‘KB-32’ ile kurtarıldı.
- İşlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildiler.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
8 GÖÇMEN KURTARILDI
Sahil Güvenlik botu ‘KB-32’ tarafından 8 kaçak göçmen kurtarıldı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.