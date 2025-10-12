Abone ol: Google News

Bakanlık uyardı: Bu ürün raflardan tek tek toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, çocuk güvenliğini tehdit eden bir oyuncakla ilgili denetim sonucunda önemli bir karar aldı. Yapılan incelemeler sonucunda oyuncağın satışı yasaklandı.

Yayınlama Tarihi: 12.10.2025 10:24
Ticaret Bakanlığı, güvenlik için yürüttüğü denetim çalışmalarında önemli bir ürünle ilgili uyarıda bulundu.

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yapılan açıklamada, bir peluş oyuncağın kullanıcı sağlığı açısından risk taşıdığı ve ürün güvenliği açısından tehdit oluşturduğu tespit edildi.

SATIŞI YASAKLANDI

Bakanlık, söz konusu ürünün satışını yasakladı ve raflardan toplatılmasına karar verildiğini duyurdu.

Ailelerin, çocuklarının kullandığı oyuncakları dikkatle kontrol etmeleri ve güvenlik işaretleri olmayan ürünlerden uzak durmaları önerildi.

İşte ürün bilgileri:

