Bakanlık uyardı: Bu ürün raflardan tek tek toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, güvenlik için yürüttüğü denetim çalışmalarında önemli bir ürünle ilgili uyarıda bulundu.
Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yapılan açıklamada, bir peluş oyuncağın kullanıcı sağlığı açısından risk taşıdığı ve ürün güvenliği açısından tehdit oluşturduğu tespit edildi.
SATIŞI YASAKLANDI
Bakanlık, söz konusu ürünün satışını yasakladı ve raflardan toplatılmasına karar verildiğini duyurdu.
Ailelerin, çocuklarının kullandığı oyuncakları dikkatle kontrol etmeleri ve güvenlik işaretleri olmayan ürünlerden uzak durmaları önerildi.
İşte ürün bilgileri: