Bal, pekmez, yoğurt, baharat… Liste güncellendi: İşte hile yapılan gıdalar

- Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğine yönelik denetimlerinde taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesine yenilerini ekledi.
- Bal, pekmez, yoğurt ve baharat gibi sık tüketilen gıdalarda hileli uygulamalar tespit edildi.
- Özellikle pekmezde şeker ilavesi, yoğurtta nişasta, baharatlarda ise yabancı madde bulunması dikkat çekti.
Gıda güvenliğine yönelik denetimlerini sürdüren Tarım ve Orman Bakanlığı, 25 Aralık tarihinde güncellediği taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesini kamuoyuyla paylaştı.
Açıklanan listede, günlük hayatta sıkça tüketilen birçok gıda ürününde mevzuata aykırı uygulamaların tespit edildiği görüldü.
LİSTE BÜYÜDÜ
Bakanlık tarafından yapılan incelemelerde; bal, pekmez, yoğurt ve baharat gibi temel gıdalarda farklı hile yöntemlerine rastlandığı belirtildi.
Bazı pekmezlerde şeker ilavesi yapıldığı, yoğurtlarda ise nişastaya yer verildiği tespit edildi.
Baharat ürünlerinde ise yabancı maddeler ve farklı içeriklerle karışım yapıldığı ortaya çıktı.
İşte 25 Aralık taklit ve tağşiş yapılan ürünlerin listesi: