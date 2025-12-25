ŞOK’a The North Face mont ve akıllı saat çeşitleri geliyor! 27 Aralık Aktüel Katalog

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ŞOK, 27 Aralık 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak aktüel kataloğunu duyurdu.

Yeni katalogda hem ailelere hem de teknoloji ve giyim ürünleri arayanlara hitap eden seçenekler yer alıyor.

Bu hafta ŞOK mağazalarında özellikle oyuncak çeşitleri ön plana çıkıyor. Çocuklara yönelik farklı yaş gruplarına hitap eden oyuncaklar, uygun fiyat avantajıyla raflardaki yerini alacak.

Kataloğun dikkat çeken ürünleri arasında kış aylarının vazgeçilmezi olan The North Face marka montlar bulunuyor. Soğuk hava koşullarına uygun tasarımlarıyla bilinen montlar, indirimli fiyatlarıyla tüketicilerle buluşacak.

Teknoloji tutkunları için ise Winex marka akıllı saat modelleri katalogda yer alıyor.

İşte ŞOK 27 Aralık aktüel ürünler: