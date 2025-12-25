Regaip Kandili gecesi kılınacak namazlar: Diyanet Regaip Kandili namazları

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İslam takviminde önemli bir yere sahip olan üç ayların başlangıcı, Recep ayı ile birlikte idrak ediliyor.

Hicri yılın yedinci ayı olan Recep, manevi atmosferiyle dikkat çekerken, bu ayın ilk perşembesini cumaya bağlayan gece Regaip Kandili olarak kabul ediliyor.

Regaip Kandili bugün idrak edilecek.

Üç ayların manevi iklimini müjdeleyen Regaip Kandili, Müslümanlar için ibadet ve tefekkür açısından önemli bir fırsat olarak görülüyor.

Regaip Kandili’nde kılınan nafile namazlar, yapılan dualar ve ibadetler büyük fazilet taşıyor.

Peki, Regaip kandilinde kılınması gereken namazlar nelerdir?

REGAİP KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Regaip Kandili’nde kılınan ve halk arasında Kabir Nur Namazı olarak bilinen namaz, oturarak eda ediliyor. İki rekât olarak kılınan bu namazda:

Birinci rekâtta Zilzal Suresi,

İkinci rekâtta Tekasür ve Kâfirûn Sureleri okunuyor.

Sureler arasında Bismillahirrahmanirrahim denilmesi gerekiyor. Zilzal ve Tekasür surelerini bilmeyenler, ilk rekâtta Kâfirûn, ikinci rekâtta ise İhlas Suresi okuyabiliyor. Namaz oturarak kılındığı için rükû ve secdelerde baş ve vücut hafifçe öne eğiliyor, secdede ise rükûdan biraz daha fazla eğilerek secdenin belirgin olması sağlanıyor.

REGAİP GECESİ 12 REKAT NAMAZI

Gecenin ihyası için en faziletli ibadetlerden biri de 12 rekâtlık nafile namaz olarak ifade ediliyor. Bu namaz:

İkişer rekât halinde, her iki rekâtta bir selam verilerek kılınıyor.

Her rekâtta Fatiha Suresi’nden sonra 3 Kadir Suresi ve 12 İhlas Suresi okunuyor.

REGAİP KANDİLİ HACET NAMAZI

Regaip Kandili’nde Allah’tan dilekte bulunmak amacıyla Hacet Namazı da kılınabiliyor. Bu namaz:

12 rekât olarak eda ediliyor,

İkişer rekât halinde toplam 6 selamla tamamlanması tavsiye ediliyor.

Niyet edilirken, “Niyet ettim Allah rızası için Regaip Kandili hacet namazını kılmaya” deniliyor. Her rekâtta Fatiha’dan sonra 3 Kadir ve 12 İhlas Suresi okunuyor.

REGAİP KANDİLİ TESBİH NAMAZI

Bu mübarek gecede kılınması tavsiye edilen ibadetlerden biri de Tesbih Namazı. Dört rekât olarak kılınan bu namazda toplam 300 tesbih çekiliyor.

Namazın kılınışı özetle şöyle:

Niyet edildikten sonra Sübhâneke’den sonra 15 defa tesbih okunur.

Fatiha ve sure okunduktan sonra 10 defa tesbih getirilir.

Rükûda, rükûdan kalkınca, birinci secdede, secdeden doğrulunca ve ikinci secdede 10’ar defa tesbih söylenir.

Bu şekilde her rekâtta 75 tesbih yapılır ve dört rekât sonunda toplam 300 tesbih tamamlanmış olur.