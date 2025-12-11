Abone ol: Google News

Balıkesir'de deprem anları kamerada

Sındırgı ilçesinde meydan gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem anına ait güvenlik kamerası görüntüleri, sarsıntının şiddetini gözler önüne serdi.

Yayınlama Tarihi: 11.12.2025 11:52
  • Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
  • Deprem, İzmir, Manisa ve Bursa gibi yakın bölgelerde de hissedildi.
  • Güvenlik kamerası görüntüleri, depremin şiddetini yansıttı.

Balıkesir yine sallandı...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 10.06’da, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, vatandaşlarda büyük bir paniğe neden olmazken İzmir, Manisa, Bursa ve yakın ilçelerde de hissedildi.

DEPREM ANLARI KAMERADA 

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler ise depremin şiddetini gözler önüne serdi.

Görüntülerde; bir evdeki televizyon ünitesinin şiddetle sallandığı, raf üzerindeki süs objelerinin yere düşerek kırıldığı görüldü.

