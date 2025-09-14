Balıkesir'de iki ilçe arasında sazlık alanda yangın çıktı

Balıkesir'den dumanlar gökyüzüne yükseldi.
Manyas'ın Eşen Mahallesi ile Bandırma'nın Ergili Mahallesi arasındaki sazlık ve otluk alanda yangın meydana geldi.
BÖLGEYE EKİPLER YÖNLENDİRİLDİ
Yangının fark edilmesi üzerine vatandaşların ihbarı doğrultusunda bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, alevlerin büyüyerek çevredeki tarım arazilerine ve yerleşim alanlarına sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.
RÜZGARIN ETKİSİYLE İLERLİYOR
Yangına müdahale sürerken, ekipler rüzgarın etkisiyle ilerleyen alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Yetkililer, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldığını bildirdi.