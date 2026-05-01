Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü 31 yaralı

Balıkesir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 31 kişi yaralandı.
Balıkesir'de feci kaza...
Bandırma ilçesi Külefli kavşağında şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
3 ÖLÜ 31 YARALI
Kazada Nezire Akova, Elif Kel ve Kemal Can Sert hayatını kaybederken 1'i ağır 31 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.
Ölenlerin cenazeleri Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)