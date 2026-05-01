Konya'da polislerin Heimlich manevrası hayat kurtardı

Konya'da seyir halindeyken boğazına yiyecek kaçan sürücü, durdurduğu motosikletli polislerden yardım istedi. Polislerin Heimlich manevrası ile sürücünün hayatını kurtardığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Konya'nın Selçuklu ilçesi Şefikcan Caddesi'nde seyreden minibüs sürücüsü boğazına yiyecek kaçınca karşıdan gelen motosikletli polisleri korna çalarak durdurdu.
Araçtan inen sürücü nefes alamadığını el işaretleriyle polislere anlatmaya çalıştı.
Durumu fark eden polisler uyguladıkları Heimlich manevrası ile sürücünün hayatını kurtardı.
OLAY ANI KAMERADA
Bir süre fenalaşan sürücü ardından ayağa kalkarak hayatını kurtaran polislere teşekkür etti.
Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)