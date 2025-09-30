Başvurular bugün bitiyor: 6 ay boyunca telefon faturaları bedava olacak

Yapı Kredi, eylül ayına özel dikkat çeken bir kampanyaya imza attı.
Banka, belirlenen koşulları yerine getiren yeni müşterilerine 6 ay boyunca ücretsiz telefon faturası ödeme fırsatı sunuyor.
Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin başvurularını bugün içinde tamamlaması gerekiyor.
Başvuru sırasında “SUPERFATURA” kampanya kodunun kullanılması şart. Sadece Yapı Kredi Mobil uygulamasını indirip “Yapı Kredi Müşterisi Ol” adımından süreci tamamlayan kişiler kampanyadan faydalanabilecek.
KAMPANYANIN ŞARTLARI
Kampanyadan yararlanmak için dikkat edilmesi gereken şartlar şöyle:
- Kampanyadan faydalanabilmek için Yapı Kredi Mobil üzerinden banka müşterisi olunmalı ve bireysel kredi kartı başvurusu onaylanmalı.
- Başvuru sırasında “SUPERFATURA” kampanya kodu mutlaka referans alanına girilmeli; aksi hâlde kampanya geçerli olmayacak.
- Kampanya, yalnızca yeni tanımlanacak cep telefonu fatura talimatları için geçerli. Önceden tanımlı talimatlar iptal edilip tekrar verilse bile ödül kazanılamıyor.
- Fatura tutarının en fazla 300 TL’si, yeni açılan kredi karta indirim olarak yüklenecek. Ödemenin kredi karta yansıması 2 iş günü sürebilir.
- Talimatlar kampanya bitiş tarihinden sonra 6 ay boyunca geçerli olmalı. Aynı abone numarası için birden fazla talimat verilirse, yalnızca bir talimat için ödül kazanılacak.
- Kampanya yalnızca bireysel kredi kartları ve cep telefonu faturaları için geçerli olup, ticari kartlar veya Hızlıcep talimatları kapsam dışı.