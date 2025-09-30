Başvurular bugün bitiyor: 6 ay boyunca telefon faturaları bedava olacak

Yapı Kredi, eylül ayına özel dikkat çeken bir kampanyaya imza attı.

Banka, belirlenen koşulları yerine getiren yeni müşterilerine 6 ay boyunca ücretsiz telefon faturası ödeme fırsatı sunuyor.

Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin başvurularını bugün içinde tamamlaması gerekiyor.

Başvuru sırasında “SUPERFATURA” kampanya kodunun kullanılması şart. Sadece Yapı Kredi Mobil uygulamasını indirip “Yapı Kredi Müşterisi Ol” adımından süreci tamamlayan kişiler kampanyadan faydalanabilecek.

KAMPANYANIN ŞARTLARI

Kampanyadan yararlanmak için dikkat edilmesi gereken şartlar şöyle: