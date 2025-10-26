Batman'da 170 dönümlük hayvan bakım evi tepki çekti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'nin kronikleşen sorunlarından biri haline gelen başıboş köpeklere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Yola çıkarak birçok kazaya, saldırdıkları insanların birçoğunun yaralanmasına, hatta ölümüne neden olan başıboş köpeklere karşı, bazı illerde sorunun çözümüne yönelik birçok proje hayata geçirildi.

BATMAN'DA 170 DÖNÜMLÜK HAYVAN BARINAĞI TEPKİ ÇEKTİ

Batman'da yazın açılan Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, işgal ettiği alan nedeniyle tartışmaların odağında.

170 dönümlük araziye inşa edilen hayvan barınağı, işsizliğin ve ekonomik sorunların hissedildiği kentte "Bu kadar büyük barınak gerkli miydi" sorularını da beraberinde getirdi.