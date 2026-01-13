Bursa'da alev alev yanan cip hurdaya döndü

- Bursa İnegöl'de bir cip alev aldı.
- Sürücü durumu fark edip itfaiyeye haber verdi.
- Araç yangın sonucu hurdaya döndü.
Bursa'da saat 22.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Çayyaka Mahallesi yolu üzerinde M.D.(36) yönetimindeki 16 F 8118 plakalı cipin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.
ARAÇ HURDA OLDU
Durumu fark eden sürücü, aracını yol kenarına park edip itfaiyeye haber verdi.
Alev alev yanan araç itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın sonucu araç hurdaya döndü.