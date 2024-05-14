Batman’da dron destekli 'torbacı' operasyonu: 23 gözaltı

İHA
Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.
23 şüpheli gözaltında
Çalışmalar kapsamında dron destekli 24 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Şüphelilerden biri ise baskını fark edip uyuşturucuyu tuvalete dökmeye çalıştığı sırada yakalandı.
Ele geçirilenler
Operasyonlar sırasında yapılan aramalarda, 263 gram sentetik kannabinoid, 750 gram skunk, 2 kilo esrar, 201 adet ecstacy, 10,69 gram metamfetamin, 0,23 gram eroin, 7 adet lyrıca, 1 adet hassas terazi ile 4 bin 820 TL nakit para ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış