Batman'da pancar toplarken yılan soktu, askeri helikopter yardımına yetişti Batman'ın Sason ilçesinde pancar toplarken yılanın soktuğu bir kişi, askeri helikopterle sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.

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İHA

Batman'da sabah saatlerinde pancar toplamak için Sason ile Kozluk ilçeleri arasında bulunan Mereto Dağı'na çıkan Bahadır Taş (21), Akçalı köyü Budaklı mezrası Rabeni mevkiinde yılan sokması sonucu yaralandı.

Askeri helikopter yardımına geldi

Yanında bulunan arkadaşının durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığın bağlı helikopter sevk edildi.

Kısa sürede helikopter ile olay yerine varan jandarma ekipleri, Taş'ı olay yerinden alarak Batman İl Jandarma Komutanlığına getirildi.

Hayati tehlikesi yok

Taş, hazır bekletilen ambulans ile Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Taş'ın hayati tehlikesi olmadığı, müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)