Batman'da PKK'ya ait sığınak tespit edildi

Jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda silah, yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildi.

Batman'da İl Jandarma Komutanlığınca Sason ve Kozluk ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan "Kapan-4 Gömük Şehit Jandarma Uzman Çavuş Okan Dinçer Operasyonu" kapsamında 2 sığınak tespit edildi.

Operasyonda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Sığınak ve yere gömülü halde plastik bidonlar içerisinde uzun namlulu silah, 330 fişek, 5 kilogramlık kap içerisine hazırlanmış amonyum nitratlı 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 10 kilogram amonyum nitrat, elektrik kablosu, 2 telsiz, verici, 3 saat, 3 elektrikli fünye, fitil, akım ölçer, 10 pil ve anahtar düzeneği ile çok sayıda örgütsel doküman, giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildi.