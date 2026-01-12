Bedelli askerlik sevk tarihleri 2026: Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2026 yılında bedelli askerlik yapacak adaylar, sevk ve celp dönemlerine ilişkin açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte bedelli askerlik sevk tarihleri…

Göster Hızlı Özet Milli Savunma Bakanlığı, 2026 yılı bedelli askerlik sevk tarihlerini duyurdu.

Sınıflandırma sonuçları 22 Ocak 2026'da açıklanacak.

Yükümlüler, sonuçları e-Devlet'ten ve askerlik şubelerinden sorgulayabilecek. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Bedelli askerlik kapsamında 2026 yılında silah altına alınacak yükümlüler, birlik ve sevk bilgilerine ilişkin açıklamaları yakından izliyor. Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) 2026 yılı bedelli askerlik sevk tarihlerini duyurmasının ardından gözler sınıflandırma sonuçlarına çevrildi. Bedelli askerlik yerleri açıklandığında adaylar, temel eğitim alacakları birlikleri ve teslim tarihlerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. Peki bedelli askerlik yerleri ne zaman ilan edilecek? İşte 2026 bedelli askerlik sevk tarihleri: 2026 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2026 yılında bedelli askerlik kapsamında silah altına alınacak yükümlülere ilişkin sınıflandırma ve sevk sürecine dair detayları paylaştı. Yapılan duyuruya göre, bedelli askerlik hizmetine ilişkin sınıflandırma sonuçları 22 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak. Yükümlüler, sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenebileceği gibi askerlik şubelerinden de sorgulayabilecek. BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ 2026 05 Şubat 2026 05 Mart 2026 02 Nisan 2026 04 Haziran 2026 02 Temmuz 2026 06 Ağustos 2026 03 Eylül 2026 01 Ekim 2026 05 Kasım 2026 03 Aralık 2026 İç Haber Haberleri Herkesin kullandığı o ürün raflardan kalkıyor: Yasak kararı çıktı

