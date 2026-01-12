Bedelli askerlik sevk tarihleri 2026: Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

- Milli Savunma Bakanlığı, 2026 yılı bedelli askerlik sevk tarihlerini duyurdu.
- Sınıflandırma sonuçları 22 Ocak 2026'da açıklanacak.
- Yükümlüler, sonuçları e-Devlet'ten ve askerlik şubelerinden sorgulayabilecek.
Bedelli askerlik kapsamında 2026 yılında silah altına alınacak yükümlüler, birlik ve sevk bilgilerine ilişkin açıklamaları yakından izliyor.
Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) 2026 yılı bedelli askerlik sevk tarihlerini duyurmasının ardından gözler sınıflandırma sonuçlarına çevrildi.
Bedelli askerlik yerleri açıklandığında adaylar, temel eğitim alacakları birlikleri ve teslim tarihlerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek.
Peki bedelli askerlik yerleri ne zaman ilan edilecek? İşte 2026 bedelli askerlik sevk tarihleri:
2026 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2026 yılında bedelli askerlik kapsamında silah altına alınacak yükümlülere ilişkin sınıflandırma ve sevk sürecine dair detayları paylaştı.
Yapılan duyuruya göre, bedelli askerlik hizmetine ilişkin sınıflandırma sonuçları 22 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak.
Yükümlüler, sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenebileceği gibi askerlik şubelerinden de sorgulayabilecek.
BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ 2026
05 Şubat 2026
05 Mart 2026
02 Nisan 2026
04 Haziran 2026
02 Temmuz 2026
06 Ağustos 2026
03 Eylül 2026
01 Ekim 2026
05 Kasım 2026
03 Aralık 2026