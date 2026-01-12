Abone ol: Google News

Bedelli askerlik sevk tarihleri 2026: Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

2026 yılında bedelli askerlik yapacak adaylar, sevk ve celp dönemlerine ilişkin açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte bedelli askerlik sevk tarihleri…

Yayınlama Tarihi: 12.01.2026 16:21
  • Milli Savunma Bakanlığı, 2026 yılı bedelli askerlik sevk tarihlerini duyurdu.
  • Sınıflandırma sonuçları 22 Ocak 2026'da açıklanacak.
  • Yükümlüler, sonuçları e-Devlet'ten ve askerlik şubelerinden sorgulayabilecek.

Bedelli askerlik kapsamında 2026 yılında silah altına alınacak yükümlüler, birlik ve sevk bilgilerine ilişkin açıklamaları yakından izliyor.

Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) 2026 yılı bedelli askerlik sevk tarihlerini duyurmasının ardından gözler sınıflandırma sonuçlarına çevrildi.

Bedelli askerlik yerleri açıklandığında adaylar, temel eğitim alacakları birlikleri ve teslim tarihlerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek.

Peki bedelli askerlik yerleri ne zaman ilan edilecek? İşte 2026 bedelli askerlik sevk tarihleri:

2026 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2026 yılında bedelli askerlik kapsamında silah altına alınacak yükümlülere ilişkin sınıflandırma ve sevk sürecine dair detayları paylaştı.

Yapılan duyuruya göre, bedelli askerlik hizmetine ilişkin sınıflandırma sonuçları 22 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak.

Yükümlüler, sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenebileceği gibi askerlik şubelerinden de sorgulayabilecek.

BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ 2026

05 Şubat 2026

05 Mart 2026

02 Nisan 2026

04 Haziran 2026

02 Temmuz 2026

06 Ağustos 2026

03 Eylül 2026

01 Ekim 2026

05 Kasım 2026

03 Aralık 2026

