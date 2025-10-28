Bilecik'te sağanak etkili oldu: Vatandaşlar zor anlar yaşadı

- Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış, yollarda su birikintileri oluşmasına yol açtı.
- Araç sürücüleri yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, eğimli bölgelerde taş ve kaya parçaları yollara taşındı.
- Belediye ekipleri ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin, suyun getirdiği taş ve kumları temizlemek için çalışmalar yürüttü.
Türkiye'nin dört bir yanında sağanak yağışlar etkili oluyor.
Yağışlardan nasibini alan yerlerden biri de Bilecik'in Pazaryeri ilçesi oldu.
İlçede aniden bastıran sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.
SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI
Bazı araç sürücüleri yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
İlçenin eğimli bölgelerinde taş ve küçük kaya parçaları sağanakla beraber yollara taşındı.
EKİPLER ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Belediye ekipleri, suyun getirdiği taş, kum ve molozları temizledi.
Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de bölgede incelemelerde bulundu.