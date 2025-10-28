Bilecik'te sağanak etkili oldu: Vatandaşlar zor anlar yaşadı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'nin dört bir yanında sağanak yağışlar etkili oluyor.

Yağışlardan nasibini alan yerlerden biri de Bilecik'in Pazaryeri ilçesi oldu.

İlçede aniden bastıran sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Bazı araç sürücüleri yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

İlçenin eğimli bölgelerinde taş ve küçük kaya parçaları sağanakla beraber yollara taşındı.

EKİPLER ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Belediye ekipleri, suyun getirdiği taş, kum ve molozları temizledi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de bölgede incelemelerde bulundu.