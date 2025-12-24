Milyonlar bekliyor: 6 aylık enflasyon farkı ne zaman açıklanacak?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Asgari ücret zam oranının açıklanmasının ardından milyonlarca emekli ve memur, maaş artışları için yapılacak resmi duyuruları beklemeye başladı.

Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı, her yıl olduğu gibi 6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda belirleniyor.

Zam hesaplamalarında belirleyici olacak veriler, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına dayanıyor.

Peki, Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, 6 aylık enflasyon farkı ne zaman belli olacak? İşte merak edilenler...

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Emekli ve memur maaş zamlarının hesaplanmasında esas alınan 6 aylık enflasyon farkı, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre belirleniyor.

Temmuz–Aralık dönemini kapsayan bu oran, Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kesinleşecek.

TÜİK’in 5 Ocak 2026 Pazartesi günü aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, 6 aylık enflasyon farkı belli olacak.