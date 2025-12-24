Regaip kandili ibadetleri: Kandil gecesi namazı ve çekilecek tesbihler…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Regaip Kandili’nin idrak edileceği geceye sayılı saatler kala, Müslümanlar bu mübarek zamanı nasıl değerlendirmeleri gerektiğini araştırmaya başladı.

Üç Aylar’ın başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili, ibadet, dua ve tövbe ile Allah’a yönelmek isteyenler için önemli bir fırsat olarak görülüyor.

Camilerde düzenlenen programlar ve evlerde yapılan ibadetlerle karşılanacak olan bu özel gecede, hangi ibadetlerin yapılabileceği ve kandil gecesinin nasıl ihya edileceği Diyanet kaynakları doğrultusunda merak konusu oldu.

İşte bu mübarek gecede yapılacak ibadetler, çekilecek tesbihler ve okunacak dualar…

REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ

Kur’ân-ı Kerim okumak: Okuyanları dinlemek, mümkünse camilerde veya uygun ortamlarda Kur’an tilavetine katılmak

Salavat getirmek: Peygamber Efendimiz’e (s.a.s.) salât ve selâm okuyarak ümmet bilincini tazelemek

Namaz kılmak: Kaza namazları başta olmak üzere nafile namazlarla geceyi ihya etmek

Tefekkür etmek: Hayatın anlamı, insanın yaratılış gayesi ve Allah’ın kullarından beklentileri üzerine düşünmek

Muhasebe yapmak: Geçmişi değerlendirmek, hatalardan ders çıkararak gelecek için yeni bir yol haritası çizmek

Tövbe ve istiğfar etmek: Günahlardan samimiyetle pişmanlık duyarak Allah’tan af dilemek

Zikirle meşgul olmak: Allah’ı anmak, evrad ve zikirlerle kalbi diri tutmak

Helalleşmek: Müminlerle aradaki kırgınlıkları gidermek, gönül almak

Küsleri barıştırmak: Dargınlıkları sona erdirmek, kırılan kalpleri onarmak

Dua etmek: Kendisi, ailesi ve tüm müminler için hayır ve af dilemek

Hak sahiplerini aramak: Üzerimizde hakkı olanları hatırlayıp vefa göstermek

İhtiyaç sahiplerini sevindirmek: Yoksul, yetim, hasta, yaşlı ve kimsesizleri ziyaret edip destek olmak

Dini kaynakları okumak: Kandille ilgili ayet ve hadisleri, açıklamaları bireysel ya da toplu olarak incelemek

Sohbet ve vaazlara katılmak: Dini toplantılar, sohbetler, ilahilerle manevi atmosferi güçlendirmek

Cemaatle namaz kılmak: Akşam, yatsı ve sabah namazlarını mümkünse camide eda etmek

12 REKAT REGAİP KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Regaip Kandili namazı hacet namazı olarak anılıyor ve nafile ibadetler kapsamında değerlendiriliyor.

12 rekâtlık Regaip Kandili namazı, ikişer rekât halinde kılınıyor. Her iki rekâtın sonunda selam veriliyor. Selamdan sonra yerinden kalkmadan bazı tesbihatlar yapılıyor.

Her iki rekât tamamlandıktan sonra, oturur vaziyette 70 defa salavat getiriliyor. Bu salavat şu şekilde okunuyor:

“Allahümme salli alâ Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihî ve sellim.”

Namazın tamamlanmasının ardından secdeye varılıyor. Secdede 70 defa şu tesbih okunuyor:

“Subbûhun Kuddûsün Rabbunâ ve Rabbul melâiketi verrûh.”

Secdeden kalkıldıktan sonra oturur vaziyette yine 70 defa şu dua okunuyor:

“Rabbigfir verham ve tecâvez ammâ ta‘lemu fe inneke entel azîzul a‘zam.”

Tesbihatlar tamamlandıktan sonra kişi ellerini açarak dua ediyor. Bu aşamada, kişinin içinden geldiği gibi Allah’a yönelmesi, affını dilemesi ve dünya–ahiret için hayırlı isteklerde bulunması tavsiye ediliyor.