BİM kışa hazır! Şömine, mini ve dikey ısıtıcılar kapış kapış gidecek

- BİM, kış aylarının yaklaşmasıyla 12 Aralık'ta raflarına çeşitli ısıtıcılar ve teknolojik ürünler getiriyor.
- Özellikle Kumtel şömine tipi ısıtıcılar, cep telefonları, LEGO setleri ve Tefal mutfak gereçleri dikkat çekiyor.
- Bu hafta, ısıtıcılar ve teknolojik ürünler yoğun ilgi görmesi beklenen kategoriler arasında.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Haftanın merakla beklenen 12 Aralık BİM aktüel kataloğu yayımlandı.
BİM, bu hafta da teknoloji tutkunlarından ev yaşamını pratikleştirmek isteyenlere kadar geniş kitlelere hitap eden ürünleri raflara getiriyor.
Teknolojiden ısıtıcı ürünlere, çocuklara yönelik oyuncaklardan mutfak gereçlerine kadar pek çok ürün bu cuma raflarda olacak.
Katalogda özellikle ısıtıcı ve teknoloji kategorisi dikkat çekiyor. Kumtel’in çift yönlü şömine tipi ısıtıcısı, fanlı konvektör modelleri, Via X45 ve Via M45 cep telefonları, çeşitli telefon aksesuarları, çocuklara özel LEGO setleri, polar üstler, battaniyeler, Tefal rondo ve kelebek kurutmalık bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında yer alıyor.
İşte BİM 12 Aralık aktüel ürünler:
- Kumtel çift yönlü şömine ısıtıcı 1,190 TL
- Kumtel fanlı konvektör 1,750 TL
- Kumtel 9 dilim yağlı radyatör 2,390 TL
- Kumtel fanlı ısıtıcı 649 TL
- Kumtel dikey ısıtıcı 1,850 TL
- Kumtel mini Quartz ısıtıcı 599 TL
- Via x45 cep telefonu 9,990 TL
- Via m45 cep telefonu 6,990 TL
- Polosmart çok fonksiyonlu temizlik kiti 199 TL
- Tag go takip cihazı ve figürlü kılıfı 499 TL
- Tablet kalemi 499 TL
- Desenli telefon kılıfları 149 TL
- Telefon kılıf süsleri 139 TL
- Figürlü kulaklık kılıfları 159 TL
- Figürlü adaptör ve şarj kablosu koruyucu seti 119 TL
- Yüzük telefon tutucu 119 TL
- Akıllı saat charmları 149 TL
- Akıllı saat kordonları 159 TL
- Kablo toplayıcı klips set 129 TL
- Telefon kamerası lens koruyucu 99 TL
- Telefon askısı 199 TL
- Lego ninjago 429 TL
- Lego city polis arabası 399 TL
- Lego technic arazi yarışı arabası 699 TL
- Lego technic ağır iş buldozeri 395 TL
- Lego duplo polis motosikleti 399 TL
- Lego classic yiyecek arkadaşlar 419 TL
- Lego friends macera kampı okçuluk alanı 539 TL
- Lego yarış uçağı 599 TL
- Lego gül 599 TL
- Barbie büyüleyici parti bebekleri 345 TL
- Hot Wheels tekli arabalar 99 TL
- Pelüş büyük dinozor 499 TL
- Oyuncak elektrik süpürgesi standlı 549 TL
- Oyuncak bulaşık sepeti 159 TL
- Oyuncak meyve kesme seti 199 TL
- Çocuk şemsiye 199 TL
- Yazar kasa ve hamburger seti 479 TL
- Çocuk odası kitaplığı 899 TL
- Çok amaçlı 3 katlı raf 499 TL
- Oyuncak ev 649 TL
- Keçemino duvar halısı 359 TL
- Lisanslı sihirli boyama kitabı 87 TL
- Emzikli ağlayan ve konuşan bebek 299 TL
- Oyuncak çöp kamyonu 169 TL
- Oyuncak ev aletleri 129 TL
- Lisanslı balonlar 35 TL
- Yarım fermuarlı polar üst 259 TL
- Tam fermuarlı polar üst 289 TL
- Tek kişilik battaniye 509 TL
- Çift kişilik battaniye 549 TL
- Dokuma tv battaniyesi 189 TL
- Welsoft kırlent kılıfı 169 TL
- Çift kişilik flanel nevresim seti 899 TL
- Tek kişilik flanel nevresim seti 699 TL
- Flanel yastık kılıfı 129 TL
- Tek kişilik mikrofiber yorgan 379 TL
- Çift kişilik mikrofiber yorgan 429 TL
- Bisiklet yaka pijama takımı kadın 359 TL
- Bisiklet yaka pijama takımı erkek 359 TL
- Kiğılı oduncu gömlek 549 TL
- Şardonlu termal tayt 309 TL
- Ekose desenli terlik erkek 209 TL
- Ekose desenli terlik kadın 209 TL
- El havlusu 49 TL
- Yüz havlusu 89 TL
- Gold desenli pvc masa örtüsü 159 TL
- Large hurç 79 TL
- Jumbo hurç 139 TL
- Large kutu 149 TL
- Mini kutu 99 TL
- Midi kutu 125 TL
- Kelebek kurutmalık 679 TL
- Ütü masası 849 TL
- Cam pipet ve fırça seti 49 TL
- Ayaklı kristal su bardağı 139 TL
- Cam kahve yanı bardağı 169 TL
- Ayaklı cam kupa çeşitleri 249 TL
- Desenli ayaklı fincan seti 599 TL
- Cam salata/servis kasesi 30 cm 129 TL
- Cam salata/servis kasesi 25 cm 79 TL
- Çelik süzgeç 249 TL
- Yuvarlak metal tepsi 69 TL
- Tefal manuel rondo 699 TL
- Tefal şef bıçağı 449 TL
- Tefal Santoku bıçağı 349 TL
- Tefal 24 cm simplicty tava 629 TL
- Tefal 32 cm 849 TL
- Ütü masası kılıfı 89 TL
- Tava 28 cm 269 TL
- Kek kalıbı çeşitleri 159 TL
- Karnıyarık tenceresi 449 TL
- Erzak saklama kabı 65 TL
- Buzdolabı organizeri 99 TL