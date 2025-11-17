BİM’e ısıtıcı çeşitleri geliyor! BİM 21 Kasım Aktüel Katalog

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

BİM, 21 Kasım Cuma gününden itibaren geçerli olacak yeni aktüel ürün kataloğunu yayınladı.

Market, bu hafta da geniş ürün yelpazesinde sunduğu indirimlerle dikkat çekiyor.

Mutfak gereçlerinden teknoloji ürünlerine, tekstilden oyuncaklara kadar pek çok kategoride cazip fiyatlar müşterilerin ilgisine sunuluyor.

Ayrıca dikey, mini, şömine tarzında birçok ısıtıcı raflarda yerini alacak.

Yeni katalogda özellikle elektronik ürünlerdeki taksit seçenekleri öne çıkarken, mutfak grubundaki ekonomik fiyatlar da alışveriş tutkunlarının ilgisini çekecek seviyede.

Ev ihtiyaçlarını uygun maliyetlerle karşılamak isteyenler ve yaklaşan yılbaşı için hazırlık yapan tüketiciler, kampanya kapsamında birçok ürünü avantajlı fiyatlarla satın alma fırsatı yakalayacak.

İşte BİM 21 Kasım indirimli ürünlerin listesi: