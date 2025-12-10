Binlerce aileyi ilgilendiriyor! Bu bebek ürünü acilen toplatılıyor

- Ticaret Bakanlığı, birçok ailenin kullandığı bir bebek ürününü güvensiz buldu.
- Bbk Ahşap Figürlü Emzik Askısı, boğulma riski taşıdığı için toplatılacak.
- Bakanlık, ürünün satışını durdurdu ve piyasadaki ürünlerin toplanmasına karar verdi.
Ticaret Bakanlığı, yaptığı düzenli denetimlerin ardından güvensiz ürünlere yönelik uyarılarını kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor.
Son incelemeler kapsamında Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ne yeni bir bebek ürünü daha eklendi.
Aileler tarafından sıkça tercih edilen popüler ürünün, yapılan güvenlik testlerini geçemediği açıklandı.
Detaylı laboratuvar incelemelerinde ürünün hem bebek sağlığı hem de kullanım güvenliği açısından önemli riskler taşıdığı tespit edildi.
PİYASADAN TOPLATILIYOR
Bakanlık, Bbk Ahşap Figürlü Emzik Askısı’nın boğulma riski sebebiyle satışını durdurulduğunu bildirdi.
Piyasada bulunan tüm ürünlerin toplatılmasına karar verildi.
İşte ürün bilgileri: