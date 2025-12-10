En uzun gece ne zaman, hangi gün? (21 Aralık) En uzun gecenin anlamı ve etkileri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kış gündönümüne doğru ilerlerken, gün ışığındaki belirgin azalma vatandaşların dikkatini yeniden bu tarihe yöneltti.

Her yıl Aralık ayının son bölümünde yaşanan bu astronomik olay, yılın en uzun gecesini beraberinde getiriyor.

Bu nedenle “Günler ne zaman uzamaya başlayacak?” sorusunun yanıtı da merak ediliyor.

İşte kış gündönümüne dair tüm ayrıntılar ve merak edilenler…

21 ARALIK EN UZUN GECE NEDİR?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 21 Aralık, astronomik olarak büyük bir dönüm noktası anlamına geliyor.

Güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi’ne dik geldiği bu özel gün, Kuzey Yarım Küre’de yılın en uzun gecesinin yaşandığı tarih olarak biliniyor. Aynı anda Güney Yarım Küre’de ise en uzun gündüz yaşanıyor.

21 Aralık'ta Güneş, Dünya’ya en eğik açıyla Kuzey Yarım Küre’ye, en dik açıyla ise Güney Yarım Küre’ye ulaşıyor. Bu nedenle:

-Kuzey Yarım Küre’de geceler uzuyor, gündüz süreleri kısalıyor.

-Güney Yarım Küre’de ise gündüzler uzuyor, yaz mevsimi etkisini artırıyor.

-Oğlak Dönencesi üzerinde güneş tam tepe noktasına geldiği için öğle vaktinde gölge oluşmuyor.

-Kuzey Kutup Dairesi 24 saat karanlığı yaşarken, Güney Kutup Dairesi’nde 24 saat gündüz devam ediyor.

TÜRKİYE’DE EN UZUN GECE HANGİ İLDE YAŞANACAK?

21 Aralık'ta Türkiye genelinde gece süresi yılın en uzun seviyesine ulaşacak. En uzun gece ise ülkenin en kuzey noktalarına yakın olduğu için Sinop’ta yaşanacak.