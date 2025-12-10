Yozgat’ta otomobil alevlere teslim oldu

- Yozgat'ta park halindeki bir otomobil alev alarak yanmaya başladı.
- İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü ancak araç kullanılamaz hale geldi.
- Olayda can kaybı yaşanmadı ve inceleme başlatıldı.
Yozgat'ta Cezaevi TOKİ mevkiinde 66 AAK 626 plakalı Opel marka otomobil, park halindeyken yanmaya başladı.
YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
Motor kısmından alevler ve dumanlar yükseldi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Yozgat Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangında can kaybı yaşanmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.