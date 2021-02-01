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    Boğaziçi Üniversitesi'nde işgal girişiminde HDP'li Hüda Kaya polise saldırdı

    Boğaziçi Üniversitesi'nde işgal girişiminde HDP'li Hüda Kaya polise saldırdı

    Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan işgal girişimi sırasında HDP milletvekili Hüda Kaya, dokunulmazlığının da avantajıyla polise saldırdı.
    • DHA
    • 01.02.2021 - 23:05
    • Güncelleme : 01.02.2021 - 23:16
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    Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanan Melih Bulu'yu protesto eden bazı öğretim görevlileri ve LGBT kulüp üyeleri, rektörlük binasını işgal etmek istedi.

    HDP'Lİ HÜDA KAYA, POLİSE SALDIRDI

    Aralarında HDP'li milletvekili Hüda Kaya'nın da olduğu gruba polis müdahale ederken, Hüda Kaya'nın polise yönelik saldırısına polis büyük sabır gösterdi.

    Boğaziçi Üniversitesi nde işgal girişiminde HDP li Hüda Kaya polise saldırdı #1

    Boğaziçi Üniversitesi nde işgal girişiminde HDP li Hüda Kaya polise saldırdı #2

    Boğaziçi Üniversitesi nde işgal girişiminde HDP li Hüda Kaya polise saldırdı #3

    Boğaziçi Üniversitesi nde işgal girişiminde HDP li Hüda Kaya polise saldırdı #4

    Boğaziçi Üniversitesi nde işgal girişiminde HDP li Hüda Kaya polise saldırdı #5

    Boğaziçi Üniversitesi nde işgal girişiminde HDP li Hüda Kaya polise saldırdı #6

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