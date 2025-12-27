Bolu Dağı’nda kar ve sis, sürücüleri zorluyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı kar yağışı uyarısının ardından sabah saatlerinden itibaren Bolu Dağı bölgesinde kar etkili olmaya başladı. Özellikle yüksek kesimlerde yağış aralıklarla devam ediyor.

SİS, GÖRÜŞ MESAFESİNİ DÜŞÜRDÜ

Bölgede etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Sis, bazı noktalarda görüş mesafesinin 5 metreye kadar düşmesine neden olurken, kar yağışıyla birlikte sürüş güvenliği daha da zorlaştı.

KARAYOLLARI EKİPLERİ SAHADA

Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için güzergahta sürekli çalışma yürütüyor. Yolun açık tutulması amacıyla kar küreme ve tuzlama faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor.

SÜRÜCÜLERE KIŞ LASTİĞİ UYARISI

Yetkililer, Bolu Dağı’nı kullanacak sürücülere kış lastiği olmadan yola çıkmamaları, hızlarını düşürmeleri ve takip mesafelerini korumaları konusunda uyarılarda bulundu.