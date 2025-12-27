'Bu topraklarda çilek olmaz' denildi, Şanlıurfa'da üretimini 60 dekara taşıdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Antalya’da çilek üretimi yaparken edindiği tecrübeyi memleketi Şanlıurfa’ya taşımak isteyen çiftçi Ahmet Vural, yaklaşık 5 yıl süren araştırma ve hazırlık sürecinin ardından Viranşehir ilçesine bağlı Eskikale Mahallesi’nde üretime başladı. Bölgenin iklim ve toprak yapısının çileğe uygun olmadığı yönündeki yaygın kanılara rağmen Vural, hedefinden vazgeçmedi.

İLK DENEME BAŞARIYLA SONUÇLANDI

Ziraat mühendisi Mustafa Tiler ile birlikte geçen yıl 10 dönümlük alanda deneme üretimi gerçekleştiren Vural, elde edilen sonuçların beklentilerin üzerinde olduğunu söyledi. İlk yıl yaşanan eksiklere rağmen hem verim hem de ürün kalitesi açısından olumlu sonuçlar aldıklarını belirten Vural, bu başarının üretimi büyütme kararını beraberinde getirdiğini ifade etti.

BU YIL 8 NOKTADA 60 DÖNÜM ÇİLEK

Ahmet Vural, bu sezon Viranşehir’de 8 farklı noktada toplam 60 dönümlük alanda çilek üretimine başladıklarını belirterek, ürünlerin kısa sürede pazarda karşılık bulduğunu dile getirdi. Ürettikleri çileklerin Şanlıurfa başta olmak üzere Mardin, Diyarbakır, Gaziantep ve Kahramanmaraş’a gönderildiğini kaydeden Vural, talebin özellikle tat, aroma ve raf ömrü nedeniyle yüksek olduğunu söyledi.

"TAT, AROMA VE DAYANIKLILIK ÖN PLANDA"

Çileğin hassas bir meyve olduğuna dikkat çeken Vural, yetiştirdikleri ürünlerin hem sertlik hem de dayanıklılık açısından avantajlı olduğunu vurguladı. Vural, “Tat ve aroma olarak çok iyi bir ürün elde ettik. Aynı zamanda raf ömrü uzun, bu da pazarlamada önemli bir artı sağlıyor” dedi.

SERADA 60 KİŞİYE İSTİHDAM

Üretimin bölge ekonomisine de katkı sunduğunu belirten Vural, 60 dekarlık örtü altı serada yaklaşık 60 kişinin çalıştığını, özellikle kadınların üretimde aktif rol aldığını söyledi. Çilek üretiminin yöre kadınları için yeni bir iş alanı oluşturduğunu ifade etti.

BÖLGE ÇİFTÇİSİNE ÖNCÜ OLDU

Başlangıçta çilek üretimine şüpheyle yaklaşan yöre çiftçilerinin bugün bu işe ilgi göstermeye başladığını aktaran Vural, birçok üreticinin kendilerini arayarak bilgi almak istediğini belirtti. Vural, “Bu işi yapmak isteyen herkese destek olmaya hazırız” diye konuştu.

"DEKAR BAŞINA 4,5 TON ÜRÜN ALDIK"

Ziraat mühendisi Mustafa Tiler ise ilk denemede dekar başına yaklaşık 4,5 ton verim elde ettiklerini belirterek, analiz sonuçlarının ürün kalitesini doğruladığını söyledi. Tiler, “Bu yıl ürünlerin aroma ve kalitesinin oldukça yüksek olduğunu hem tüketiciler hem de satış noktaları teyit etti” dedi.

BEKLENTİLERİ AŞAN BİR ÜRETİM

Çilek tarlasında çalışan Berfin Vural da bölgede bu kadar kaliteli çilek yetişmesinin kendilerini şaşırttığını ifade ederek, üretimin her geçen gün daha da gelişeceğine inandıklarını söyledi.