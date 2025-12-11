Bu AVM’de para geçmiyor: Kıyafetler ücretsiz dağıtılıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul’un Sultangazi ilçesi Merkez Habibler Mahallesi’nde sosyal dayanışmayı güçlendiren örnek bir projeye imza atıldı.

Mahalle Muhtarı Hakan Taşçı, seçim döneminde vaat ettiği çalışmalardan biri olan “Gönül Köprüsü” giyim mağazasını gönüllü desteklerle hizmete açtı.

Tamamen ücretsiz hizmet veren mağazada para kullanılmıyor.

Muhtarlığa kayıtlı ihtiyaç sahibi aileler, randevu sistemiyle mağazaya gelerek kendileri ve çocukları için ihtiyaç duydukları kıyafetleri seçebiliyor.

Çok sayıda hayırsever, iş insanı ve mahalle sakininin desteğiyle hayata geçirilen proje, kısa sürede toplumda büyük karşılık buldu.

VATANDAŞLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Mağazadan yararlanan vatandaşlardan Ayfer Ok, “Burayı ihtiyaç sahipleri için muhtarımız açtı. Hayrına veriyor. Allah razı olsun. İhtiyacı olan herkes gelip alabiliyor” ifadelerini kullandı.

İHA'ya konuşan bir diğer mahalle sakini Nevin Can ise, “Muhtarımız bize yardımcı oluyor, ihtiyaçlarımızı alıp gidiyoruz. Allah razı olsun" dedi.

Projeyi uzun süredir planladığını belirten Muhtar Hakan Taşçı, mahallede yaklaşık 500’den fazla ihtiyaç sahibi ailebulunduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Gönül Köprüsü’nü kurmak hayalimdi. Mahallemde yaklaşık 2 bin gecekondu, 500’ün üzerinde ihtiyaç sahibi aile var. Eskiden sadece Ramazan ayında yardım yapabiliyorduk ama artık yılın 12 ayı aileler gelip buradan ücretsiz kıyafet alabilecek. Çorbada bizim de tuzumuz olsun istedik. Bunun dışında kira destekleri sağladığımız aileler var. Şu anda 4 yıldır kirasını ödediğimiz 21 aile mevcut. Kardeş aile projelerimiz, çocuklara yönelik etkinliklerimiz, spor kulüpleri ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile yaptığımız sosyal projelerimiz devam ediyor. Arka planda bize destek olan kocaman bir hayırsever ordusu var. En büyük desteği ise Sultangazi Kaymakamı Sayın Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkanı Sayın Av. Abdurrahman Dursun ve Sosyal Yardımlar Vakfı Müdürü Çilem Hanım veriyor. Kendilerine teşekkür ediyorum"