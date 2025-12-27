Tebligat ssteminde yeni dönem: Yargı süreçleri hızlanacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

AK Parti milletvekilleri Grup Başkanı Abdullah Güler’in başkanlığında Tebligat Kanunu’nda değişiklik yapılmasını içeren bir kanun teklifi hazırladı. Teklifin yeni yasama döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulması planlanıyor.

ELEKTRONİK TEBLİGATIN KAPSAMI GENİŞLİYOR

Kanun teklifiyle birlikte elektronik tebligat uygulamasının kapsamı genişletilecek. Buna göre, tebligat çıkarmaya yetkili merciler tarafından kamu çalışanlarına, mavi kart sahibi yabancılara ve uzlaştırmacılara elektronik tebligat gönderilmesi zorunlu hale getirilecek.

DAVA VE İCRA SÜREÇLERİNDE ADRES BİLDİRİMİ ŞARTI

Yeni düzenlemeyle dava açılırken ve icra takibi başlatılırken elektronik tebligat adresinin bildirilmesi gerekecek. Bu uygulamayla, taraflara ulaşımın hızlandırılması ve yargılamaların daha kısa sürede sonuçlandırılması amaçlanıyor.

YURT DIŞI TEBLİGATLARINDA SÜREÇ HIZLANACAK

Teklifte, yurt dışına yapılacak tebligatların daha hızlı ve etkin şekilde ulaştırılmasına yönelik düzenlemeler de yer alıyor. Böylece uluslararası tebligat süreçlerinden kaynaklanan zaman kayıplarının azaltılması hedefleniyor.

MERNİS ADRESLERİ DEVREYE GİRECEK

Beyan edilen ilk adrese tebligatın ulaştırılamaması ya da adreste ilgili kişilerin bulunmaması durumunda tebligatlar iade edilmeyecek. Bu hallerde tebligatlar, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) üzerinden kayıtlı adreslere yönlendirilecek.