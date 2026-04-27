Burhanettin Duran: Hiçbir darbe millet iradesinin yerine geçemez

27 Nisan 2007 tarihinde, Türk Silahlı Kuvvetleri adına Genelkurmay Başkanlığı, gece saat 23.20’de resmi internet sitesi üzerinden bir bildiri yayımladı.

Kamuoyunda ‘e-muhtıra’ olarak adlandırılan bu bildiri, birçok kesim tarafından askeri vesayetin sivil siyasete müdahalesi olarak değerlendirildi.

BURHANETTİN DURAN’DAN 27 NİSAN MESAJI

Olay, Türk demokrasi tarihinde önemli bir kırılma noktası olarak kabul edildi.

AK Parti’nin ‘dik duruşu’ ile bu süreç aşılarak, sonraki yıllarda vesayet tartışmalarının azalmasında dönüm noktalarından biri oldu.

Üzerinden 19 yıl geçen muhtıraya ilişkin İletişim Başkanı Burhanettin Duran, bir mesaj yayımladı.

“27 NİSAN, TARİHE KARA BİR LEKE OLARAK GEÇMİŞTİR”

Burhanettin Duran sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda “Hiçbir darbe, millet iradesinin yerine geçemez.” ifadesini kullandı.

Duran, 15 Temmuz’da darbecilere verilen dersi de hatırlatarak ayrıca şu sözleri kullandı:

27 Nisan e-muhtırasının üzerinden 19 yıl geçti. Bu girişim, doğrudan millet iradesini hedef alan, demokratik meşruiyeti yok sayan bir vesayet teşebbüsü olarak tarihe kara bir leke olarak geçmiştir.



O gece verilen cevap netti: Türkiye, artık vesayet odaklarının hizaya sokabileceği bir ülke değildir.



Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu kararlı ve onurlu duruş, yalnızca bir siyasi refleks değil; devlet ile millet arasındaki bağın sarsılmazlığının açık bir ilanıdır.

“HİÇBİR DARBE MİLLETİN İRADESİNİN YERİNE GEÇEMEZ”

15 Temmuz’da ise milletimiz, lideriyle birlikte darbecilere tarihe geçen bir ders vermiş; iradesine ve vatanına sahip çıkmıştır.



Demokratik meşruiyetin dışına çıkan hiçbir girişim, hiçbir darbe, millet iradesinin yerine geçemez. Türkiye’nin istikameti milletin iradesidir.



Bu irade ne tartışmaya açıktır ne de herhangi bir odağın müdahalesine bırakılabilir.