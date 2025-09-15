Bursa'da kendini toprağa gömen yavru kedi kurtarıldı

Bursa’nın Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi’nde yaşayan bir yavru kedi, merak ettiği su borusuna girince mahsur kaldı.
BORUDA İLERLEYEMEYİNCE TOPRAĞA ULAŞTI
Boruda belli bir süre ilerleyemeyen kedi, geri dönmeye çalıştı ancak başarılı olamayınca borunun çatlağını genişleterek toprağa ulaştı.
2 SAATLİK ÇABAYLA KURTARILDI
Minik patileriyle toprağı kazarak mahsur kalan kedinin sesini duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu toprağı kazarak yavru kediyi sağ salim kurtardı.