Bursa'da kendini toprağa gömen yavru kedi kurtarıldı

Bursa’da su giderine giren yavru kedi geri dönemeyince toprağa gömüldü; itfaiye ekipleri 2 saatlik çalışmayla kediyi kurtardı.

Yayınlama Tarihi: 15.09.2025 11:05
Bursa’nın Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi’nde yaşayan bir yavru kedi, merak ettiği su borusuna girince mahsur kaldı.

BORUDA İLERLEYEMEYİNCE TOPRAĞA ULAŞTI

Boruda belli bir süre ilerleyemeyen kedi, geri dönmeye çalıştı ancak başarılı olamayınca borunun çatlağını genişleterek toprağa ulaştı.

2 SAATLİK ÇABAYLA KURTARILDI

Minik patileriyle toprağı kazarak mahsur kalan kedinin sesini duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu toprağı kazarak yavru kediyi sağ salim kurtardı.

