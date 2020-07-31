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    Bursa'da kurbanlık boğa sahibinin elinden kaçtı

    Kurbanlık için alınan boğa sahibinin elinden kaçınca yetkililer ve uzun uğraşlar sonucu yakalamaya çalıştı.
    • İHA
    • 31.07.2020 - 07:54
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    Bursa'da kurbanlık boğa sahibinin elinden kaçtı

    Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sahibinin kurban bayramı için aldığı boğa bir boşluğunu bularak kaçtı.

    Sahibi uzun süre uğraşmasına rağmen kaçan boğayı yakalayamadı. Boğa önde vatandaşlar arkada kovalamaca yaşandı.

    Kaçan boğa uzun uğraşlara rağmen yakalanamayınca Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi.

    Bursa'da kurbanlık boğa sahibinin elinden kaçtı #1

    SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

    İhbar üzerine kaçan boğanın peşine düşen ekipler, iğne ile boğayı uyuşturdu. Uyuşturucu iğnenin etkisini göstermesi beklenirken kızgın boğa sokaklarda bir başına dolaşmaya devam etti.

    Yaklaşık 1 saatin ardından boğa sakinleşerek bayıldı. Bayılan boğa daha sonra yakalanarak sahiplerine teslim edildi.

    Bursa'da kurbanlık boğa sahibinin elinden kaçtı #2

    Bursa'da kurbanlık boğa sahibinin elinden kaçtı #3

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