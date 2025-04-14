Bursa'da motosikletle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

İHA

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Yeniceköy-Edebey bağlantı yolunda gece saat 01.00 sıralarında, Yeniceköy’den Edebey istikametine giden Ali M. (41) idaresindeki 16 F 6321 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Yakup Y. (29) yönetimindeki 16 ARE 320 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Kazada savrulan otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak dururken, sürücüsü direksiyon başında sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından Yakup Y. sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

2 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hayati tehlikeleri bulunan Ali M. ile Yakup Y., daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.