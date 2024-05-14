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Bursa'da yol verme kavgası! Araç sürücüsü belediye otobüsünün sileceği ile camını kırdı

Bursa'da yol verme kavgası! Araç sürücüsü belediye otobüsünün sileceği ile camını kırdı Bursa'da belediye otobüsü ile otomobil sürücüsü arasındaki yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Otomobil sürücüsü, otobüsün sileceğini ve camını kırarken, yolcular büyük panik yaşadı.