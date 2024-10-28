Çanakkale'de ormanlara giriş yasağı uzatıldı

İHA
Orman yangınlarına karşı ek tedbirler alınmaya devam ediliyor..
Çanakkale Valiliği tarafından son günlerde ülke genelinde orman yangınları açısından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması beklendiğinden orman yangınları ile mücadele konusunda Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde ilave tedbirler alındığı belirtildi.
YASAK KARARI 30 KASIM'A KADAR UZATILDI
6831 sayılı 'Orman Kanunu' kapsamında görevliler haricinde ormanlara giriş yasağının Çanakkale Valiliği kararıyla 30 Kasım’a kadar uzatıldığı bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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