Çanakkale'de otoparkta otomobil yandı, 52 dairelik bina tahliye edildi Ayvacık'ta bir binanın otoparkında otomobil yandı. Dumandan etkilenen 52 dairelik bina tahliye edildi.

İHA

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde saat 22.00 sıralarında Fatih Mahallesi’nde bulunan 52 dairelik binanın otoparkında çıktı.

Park halindeki otomobil yandı

Otoparkta bulunan park halindeki bir otomobil, nedeni belli olmayan bir şekilde yanmaya başladı.

Alev ve dumanları görenler itfaiye, polis ve sağlık ekibini aradı.

52 dairede tahliye yapıldı

Yangın sırasında yayılan dumanların binanın içini sarması üzerine endişe yaşayan 52 dairedeki vatandaşlar, itfaiye görevlileri tarafından tahliye edildi.

Yanan otomobil ise itfaiye görevlilerinin müdahalesi ile söndürülürken, kullanılamaz hale geldi.

Yaralanan yok

Vatandaşlar ise itfaiye görevlilerinin binayı saran dumanı tahliye etmesinin ardından yaklaşık 2 saat sonra evlerine döndü.

Olayda yaralanan olmazken, polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)