Çanakkale'de sağanak: Cadde ve sokakları sel aldı Biga ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokakları su bastı.

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DHA

Yurdun batı bölgelerini etkisi altına alan küvvetli ve sağanak yağışlar, birçok ilde hayatı felç etti.



Çanakkale'nin Biga ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Cadde ve sokakları su bastı

Gece saatlerinde başlayan ve gün içinde de aralıklarla devam eden yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu.

Araç sürücüleri ve vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı. İlçede ekipler su birikintisi oluşan bölgelerde tahliye ve rögar kapaklarının tıkanmaması için temizlik çalışması yaptı.

Yağış nedeniyle ilçedeki bazı evleri su bastı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)