Havaların ısınmasıyla birlikte ormanlarımız yangınlarla tehlike altında..
Son olarak Çanakkale'de dün sabah başlayan yangın, ciğerlerimizi yaktı..
Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarındaki yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Yangın Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda geniş bir alana yayıldı.
TARİHİ GELİBOLU YARIMADASI KÜL OLDU
Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangınında yanan alanlar dron ile görüntülendi.
Gece boyu karadan devam eden yangına, günün ilk ışıklarıyla beraber başlayan hava müdahalesiyle kontrol altına alındı.
ANZAK KOYU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Eceabat sınırları içerisinde kalan Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangınında alevlerden etkilenen Anzak Koyu dron ile görüntülendi.
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin, çevre il ve ilçelerden gelen takviye ekiplerle soğutma çalışmaları devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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