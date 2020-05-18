İftar vaktinde şehir merkezinde bulunan bir üniversite kampüsüne gelen tilki, güvenlik görevlileri tarafından beslendi.

Çankırı'da bir üniversitede nöbet tutan güvenlik görevlileri Murat Çelik ve İsmail Demirci, iftar yaptıkları vakitte yabani bir tilkiyi fark etti.

Kampüs içerisinde gezen tilki, yiyecek bulamayınca kütüphane binasının yakınında da gezmeye başladı.

GÜVENLİK GÖREVLERİ YEMEKLERİNİ PAYLAŞTI

Binada bulunan güvenlik görevlileri de aç olan hayvan ile iftar için hazırladıkları yiyecekleri paylaştı. Tilkinin karnını doyuran güvenlik görevlileri, bu anları cep telefonlarıyla da görüntüledi.

Tilki ise, karnını doyurduktan sonra kampüsten ayrıldı.

Çankırı'da iftar sofrasına gelen tilkiyi beslediler ViDEO