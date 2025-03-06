Çankırı'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

İHA
Çankırı-Yapraklı yolunda, iki otomobil çarpıştığı kazada M.Ö., K.D. M.D., N.A., M.D. ve H.İ.S. yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza mahallinde incelemelerde bulunan ekipler, araçları çekici yardımıyla olay yerinden kaldırdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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