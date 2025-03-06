Çankırı'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
İHA

Çankırı-Yapraklı yolunda, iki otomobil çarpıştığı kazada M.Ö., K.D. M.D., N.A., M.D. ve H.İ.S. yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza mahallinde incelemelerde bulunan ekipler, araçları çekici yardımıyla olay yerinden kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Fatih Yıldırım
Yazar