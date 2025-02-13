Çorum'da otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

İHA

Çorum'da Osmancık ilçesi D100 karayolunda, V.Ö. (38) idaresindeki 19 HS 414 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Hamdi Ercan'a (73) çarptı.

Kazada ağır yaralanan Ercan'ı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

YAŞLI ADAM YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ercan Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralı, yapışan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.